Dikke streep door bezwaren intocht Sint

Roetveegpieten kunnen volgens de aanklager veel sneller worden herkend. En dat zou volgens hem in strijd zijn met de traditie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

ARNHEM - De bestuursrechter heeft een dikke streep gehaald door een drietal klachten over de landelijke sinterklaasintocht in Apeldoorn. Volgens de klager, die juridisch gezien bezwaar maakte tegen de reeds verleende evenementenvergunning voor die intocht, is met name het gebruik van roetveegpieten in strijd met de traditie. „Liever met Zwarte Pieten en anders helemaal geen intocht”, aldus M. van Tongeren.