’Gillende varkens levend gekookt in slachthuis’

De dierenrechtenorganisatie wil dat het slachthuis zich verantwoordt voor de rechter omdat er sprake zou zijn van structurele dierenmishandeling. Dat blijkt uit de aangifte die in bezit is van RTL Nieuws. De varkens waren voordat ze het hete bad in gingen niet goed gedood.

Tussen het najaar van 2018 en half 2019 ging het vier keer mis bij het slachthuis en verdronken varkens terwijl ze nog leefden. Inspecteurs van de NVWA zagen het voor hun eigen ogen gebeuren, staat te lezen in de inspectierapporten.

’Boetes geen effect’

Het betreffende slachthuis kreeg daar liefst vier boetes van 1500 euro voor, maar die lijken geen afschrikwekkend effect te hebben, stelt Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood. „Die boetes doen op geen enkele wijze recht aan de ernst van de misdragingen.”

Volgens strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling kan er worden vervolgd. „Het is duidelijk dat er in het bewuste slachthuis bij herhaling sprake is van structureel, onnodig dierenleed dat voorkomen had kunnen worden. Deze ernstige dierenmishandeling vraagt om strafrechtelijke sancties.”