20.000 euro voor tip autobranden Culemborg

Volgens burgemeester Gerdo van Grootheest hebben de tientallen branden niet alleen grote impact op de slachtoffers, maar op de hele omgeving. ,,Een autobrand kan gevaarlijk zijn voor de omgeving en mensen kunnen zich onveilig voelen in hun eigen buurt. Ik vind het heel belangrijk om mensen ervan te verzekeren dat we achter de schermen, met politie en Openbaar Ministerie, met man en macht bezig zijn om die autobranden te stoppen.''

Volgens de politie is het bij autobranden heel lastig om bewijs te vinden tegen daders. ,,Daarom is het ook zo belangrijk dat getuigen zich melden en ons helpen bij het onderzoek”, zegt teamchef Erik Bomhof van de politie. ,,We weten eigenlijk zeker dat er mensen zijn die informatie hebben over de daders, maar dat niet aan ons willen of durven te vertellen. We willen die mensen nu overtuigen om toch naar ons toe te komen.”

Eind vorig jaar werd er al een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen die informatie hebben over de daders van de autobranden.

De televisieprogramma's Opsporing Verzocht en Hart van Nederland besteden dinsdagavond aandacht aan de zaak.