‘Hoe vertellen we het Hugo?’

Verder in de podcast: hoe kan de ervaren burgemeester van Tilburg hebben ingestemd met een massaal voetbalfeest? Inmiddels zijn zoveel regio’s in de gevarenzone beland, is er nog wel sprake van regionaal coronabeleid? En wat doet Wopke Hoekstra opeens in de spotlights? „Als je niet beter zou weten is dit een opmaat naar het lijsttrekkerschap.”

