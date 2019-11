Crisisberaad bij onderwijsvakbond AOb

De Algemene Onderwijsbond blies de landelijke staking, die gepland stond voor woensdag, vrijdagavond af. Dat gebeurde na de toezegging van Slob. Volgens de AOb is dit het „maximaal haalbare bedrag.” Het besluit om niet te gaan staken leidde tot veel woedende reacties van leerkrachten op sociale media. Volgens kleinere onderwijsorganisaties is de 460 miljoen euro geen oplossing voor de structurele problemen in het onderwijs.

Voor PO in actie, een belangenclub voor onderwijzers in het basisonderwijs, is dit reden om leraren op te roepen om komende woensdag toch te protesteren. Leraren in Actie sprak zaterdag de hoop uit dat de landelijke staking toch door zou gaan. Individuele scholen kunnen besluiten om woensdag het werk neer te leggen. Daardoor blijft het vooralsnog onduidelijk voor veel ouders of hun kind wel of niet naar school kan.

Het overleg van de AOb vindt naar verwachting om 11.00 uur plaats bij het hoofdkantoor in Utrecht.