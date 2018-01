Schip begint ultieme zoektocht naar MH370

Brokstukken van het toestel zijn op verschillende eilanden in de oceaan en aan de Afrikaanse kust gevonden. Ⓒ Reuters

SYDNEY - Het schip dat nog één keer gaat zoeken naar de verdwenen vlucht MH370 is aangekomen op de plaats waar Australische onderzoekers denken dat het toestel in de Indische Oceaan is gestort.