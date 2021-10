Kinderen leggen ’tiny forest’ aan, maar plots is het weg: ’Binnen 5 minuten plat’

Het tiny forest heeft een ’educatief karakter’. „De kinderen van onze school hebben het bosje aangelegd, door weer en wind met hun laarsjes in de modder gestaan”, zegt Nienke Geurts.

Buurtbewoner Rob Peters zag het gebeuren. „Ze waren daar verderop de berm aan het maaien en kwamen opeens deze kant op.” Hij probeerde nog iets te doen. Tevergeefs. „Binnen vijf minuten was alles plat. Foutje, bedankt gemeente.”

Bij het bos stonden meerdere informatieborden.

Het bos was al gegroeid tot „schouderhoogte”, aldus Geurts tegen de krant De Gelderlander die aandacht besteedt aan het platgemaaide bos. „Binnen een paar jaar zou dit een bos moeten zijn met verschillende bomen, struiken, planten. Dat zal nu opnieuw moeten gaan gebeuren”, zegt Geurts.

Aannemer

De gemeente Nijmegen komt met een reactie: „Heel erg vervelend dat dit gebeurd is! De aannemer geeft aan het tiny forest gemaaid te hebben. Het is onoplettendheid geweest waardoor de nieuwe aanplant is gemaaid. De aannemer neemt contact op om de schade te herstellen.”

„We zijn steeds zo bezig om voor een wijk iets moois neer te zetten in de natuur. En dan gebeurt er dit; ongelooflijk jammer”, verzucht ook Linda IJmker, van natuurorganisatie IVN. „Waar mensen werken worden fouten gemaakt, dat begrijp ik. Maar deze fout had absoluut voorkomen kunnen en moeten worden!”