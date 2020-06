Treinverkeer Utrecht uur stilgelegd om kinderen op spoor

Rond 15.30 uur werden aan de noordzijde van Utrecht Centraal drie kinderen gezien die in het spoor liepen. Daarop werd volgens een woordvoerder van ProRail direct de politie ingeschakeld. Aanvankelijk werd één lijn stilgelegd, maar omdat de kinderen zich door het spoorgebied bewogen, werd korte tijd later besloten alles stil te leggen om ongelukken te voorkomen, aldus een woordvoerder van ProRail.

Of de politie de kinderen uiteindelijk heeft gevonden, weet de woordvoerder niet. Bij de politiewoordvoering was de kwestie onbekend. De kinderen zijn volgens de zegsman van ProRail uiteindelijk niet meer in het spoor gesignaleerd, waarop werd besloten alles weer op te starten. Dit kan enige tijd kosten, aldus de zegsman. De NS verwacht dan ook dat het zeker tot 18.00 uur duurt voordat alles weer normaal rijdt.

Spoorknooppunt Utrecht is het drukste station van Nederland. Lopen langs of op het spoor is verboden. „Het is namelijk levensgevaarlijk”, aldus ProRail. „Een trein moet vol in de remmen. Waardoor een enkele wandelaar bij het spoor meteen forse vertragingen veroorzaakt.”

Volgens de woordvoerder van ProRail is goed in de gaten gehouden of het niet te druk werd op het station. „Mensen konden nog voldoende afstand houden”, zegt hij met het oog op de coronamaatregelen.