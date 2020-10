VS claimen kernwapenakkoord, Russen weerspreken dat

Marshall Billingslea Ⓒ EPA

WASHINGTON/MOSKOU - De Verenigde Staten en Rusland hebben een „principeakkoord” bereikt over verlenging van het kernwapenbeheersingsverdrag START, meldt de Amerikaanse onderhandelaar Marshall Billingslea. Volgens hem is er overeenstemming „op de hoogste niveaus” tussen de regeringen in Moskou en Washington. Rusland weerspreekt dat.