OM eist 12 jaar en tbs tegen Mr. Dark

Michael M. maakt zich volgens de officier van justitie schuldig aan het ,,tot object maken van vrouwen en ze behandelen als wegwerpartikelen waarmee je kunt doen wat je wilt. En dat alles om er geld aan te verdienen.”

Het OM vervolgt Michael M. voor het verspreiden van videofilms van extreem gewelddadige, echte verkrachtingen, seks met dieren, afpersingen en mishandelingen via zijn website Darkscandals. Daar bleek een markt voor te zijn. Volgens de officier van justitie zal dat niet veranderen zolang mannen als Johan Derksen en zijn kompanen over vrouwen spreken zoals zij dat deden tijdens Vandaag Inside. ,,Zolang mannen daar lacherig over doen en het een jeugdzonde noemen, zolang is er een markt voor het soort beelden dat Michael M. verspreidde.”

Michael M. zou daarnaast minderjarige meisjes hebben verleid tot naakt poseren voor de webcam door zich voor te doen als een vriendin. Met de beelden chanteerde hij ze vervolgens en dwong hij ze om vergaande seksuele handelingen te verrichten voor de camera.

Zouden ze dat niet doen, dan dreigde hij de beelden te openbaren, of hun ouders iets aan te doen. Twee meisjes dwong hij om seks met hem te hebben, zegt het OM. ,,Hij is bewust vernietigend bezig geweest en handelde alleen uit eigen belang. Alles was gericht op vernedering van de meisjes.”

Die laatste feiten ontkent Michael M. Ook zegt hij dat hij seks had met één meisje, maar dat ze 16 was en het vrijwillig gebeurde. Het meisje zegt dat ze nooit seks met hem zou hebben gehad als hij haar niet had bedreigd met haar naaktfoto’s. Ze vond hem vies, oud, onverzorgd, dik en lelijk met uitpuilende ogen.

Het verspreiden van de beelden via Darkscandals ziet Michael M. niet als iets afkeurenswaardigs. Het zijn gedateerde beelden en bovendien afkomstig uit het buitenland, zei hij tegen de rechtbank.