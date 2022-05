OM eist 12 jaar en tbs tegen Mr. Dark en legt link met Derksen

Michael M. maakt zich volgens de officier van justitie onder meer schuldig aan het opruien tot strafbare feiten, het chanteren van minderjarige meisjes en verkrachting van twee van hen.

Het OM vervolgt Michael M. voor het verspreiden van videofilms van extreem gewelddadige, verkrachtingen, seks met dieren, afpersingen en mishandelingen via zijn website Darkscandals. Het moesten ‘echte’ beelden zijn, en geen toneelstukjes. Daar bleek een markt voor te zijn. Volgens de officier van justitie zal dat niet veranderen zolang mannen als Johan Derksen en zijn kompanen over vrouwen spreken zoals zij dat deden in de gewraakte uitzending van Vandaag Inside.

,,Zolang mannen daar lacherig over doen en het een jeugdzonde noemen, zolang is er een markt voor het soort beelden dat Michael M. verspreidde waarop vrouwen worden behandeld als wegwerpartikelen waarmee je kunt doen wat je wilt”, aldus de officier.

’Roos’

Naast het exploiteren van de website met gruwelporno, wordt Michael M. vervolgd voor het verleiden van minderjarige meisjes tot naakt poseren voor de webcam. Dat deed hij door zich voor te doen als leeftijdgenootje ‘Roos’. Met de beelden chanteerde hij ze vervolgens en dwong hij ze om vergaande seksuele handelingen te verrichten voor de camera.

Zouden ze dat niet doen, dan dreigde hij de beelden te openbaren, of hun ouders iets aan te doen. Twee meisjes dwong hij om seks met hem te hebben, zegt het OM. ,,Hij is bewust vernietigend bezig geweest en handelde alleen uit eigen belang. Alles was gericht op vernedering van de meisjes.”

’Geraffineerd’

De officier toonde een videocompilatie van chats met enkele slachtoffers ,,om de geraffineerde manier waarop M. te werk ging aan te tonen”. In sommige chats is zijn stemgeluid te horen, maar volgens zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen is dat niet de stem van zijn cliënt, ,,ook al hoor ik wel een paar overeenkomsten.”

Het chanteren van de tien meisjes ontkent Michael M. Dat ze door iemand anders werden gechanteerd en hij ze juist wilde helpen, noemde de officier ,,ongeloofwaardig, oppervlakkig en niet te verifiëren".

Ook de verkrachting van twee meisjes ontkent Michael M. Hij geeft wel toe dat hij seks had met één meisje, maar dat ze 16 was en dat het vrijwillig gebeurde. Het meisje zegt dat ze nooit seks met hem zou hebben gehad als hij niet had gedreigd haar naaktfoto’s te verspreiden. Ze vond hem vies, oud, onverzorgd, dik en lelijk met uitpuilende ogen.

18-plusbeelden

Het verspreiden van de beelden via Darkscandals ziet Michael M. niet als iets afkeurenswaardigs. Het zijn gedateerde beelden en bovendien afkomstig uit het buitenland, zei hij tegen de rechtbank. Volgens zijn advocaat benadrukte hij geregeld dat hij alleen 18-plusbeelden wilde. De hoeveelheid kinderporno die werd aangetroffen was marginaal, vond de advocaat, en bevond zich in een opslag. ,,Michael M. kon vanwege de grote hoeveelheid niet alles bekijken.”

De advocaat bekritiseerde de lange periode die het Openbaar Ministerie heeft laten verstrijken tussen de melding van de Europoldesk van de Verenigde Staten, en de aanhouding van Michael M. ,,Welke strafbare feiten hadden kunnen worden voorkomen als het OM al in juli 2018 had ingegrepen?”

De officier richtte zich in haar reactie tot de meisjes in de zaal. ,,Als ik had geweten dat hij bij jullie binnen was, dan had ik meteen op de stoep gestaan. Maar ik wist het niet.” Uitspraak begin juni.