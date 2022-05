OM komt met strafeis tegen zedenverdachte Mr. Dark

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Daarnaast sloot de Barendrechter volgens het OM op Instagram en Snapchat vriendschappen met meisjes door zich voor te doen als tiener Roos. Zij vroeg de online vriendinnen later om hulp, omdat haar ex een seksfilmpje dreigde te openbaren. In ruil voor naaktfoto’s van andere meiden zou hij daar pas vanaf zien. Minstens tien slachtoffers trapten in die val en stuurden beelden naar verschillende mailadressen waar M. achter zou zitten. Daarna werden ze afgeperst om steeds extremere video’s van zichzelf te maken.

11-jarig meisje

Bij één slachtoffer - de jongste was 11 jaar - werd gedreigd haar zusje te verkrachten. Met twee slachtoffers sprak M. af. Zij zouden daarbij zijn verkracht. Volgens M. ging het om vrijwillige seks.

De filmpjes van de slachtoffers werden gevonden op een computer van M., nadat hij in 2020 was gearresteerd in het onderzoek naar zijn website. In ruil voor geld of zelfgemaakte filmpjes ontvingen klanten pakketten met extreem beeldmateriaal.

Volgens een psychiater en psycholoog lijdt M. aan een gemengde persoonlijkheidsstoornis en heeft hij een gebrek aan emoties en inlevingsvermogen. B. vertelde de rechtbank dat hij als student in financiële problemen kwam en daarom in 2012 DarkScandals oprichtte. „Ik was er niet trots op en wilde al vaker stoppen”, herhaalde B. dinsdag op de tweede dag van het proces.