Meer piraterij, gijzelingen en geweld op zee: bescherming toegestaan?

Nederlandse reders eisen dat het wettelijk mogelijk wordt om waar nodig particuliere bewakers in te huren. ,,Nu mogen dat alleen officiële marinierseenheden zijn, voor de wilde vaart met kleinere Nederlandse schepen meestal geen oplossing”, zeggen covoorzitters Karin Orsel (MF Shipping) en Sibrand Hassing (Holland America Group) van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR in gesprek met De Telegraaf.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een voorstel om de wet aan te passen en onder strikte voorwaarden betaalde huurlingen toe te staan op gevaarlijke zeeroutes. ,,We willen geen Rambo’s, maar professionele beveiliging om kapers af te schrikken. Veel buitenlandse reders, ook in Europa, doen dat al en dat helpt”, aldus Hassing en Orsel.

’We zijn het zat’

Uit de jongste IMB-cijfers blijkt dat het vorig jaar om 180 ernstige incidenten ging. In 1995 waren het er 188, dus ondanks patrouillerende marineschepen in sommige piratenwateren zit er nauwelijks verbetering in. Zelfs voor de kust van Somalië, waar de marine ook een oogje in het zeil houdt, stijgt het aantal kapingen na een dip in 2016. Ook in de zeeën rond Indonesië en de Filipijnen wemelt het van piraten, waarschuwt het rapport.

,,Onze bemanningen zijn het zat. Een aanval, waarbij schepen vaak onder vuur worden genomen en mensen worden gegijzeld, wordt als zeer ingrijpend ervaren. Ook de families thuis staan doodsangsten uit. De onzekerheid en het constante gevaar maakt het er voor zeevarenden niet leuker op”, stellen de KVNR-bazen.

De vloot bestaat volgens hen uit circa tweeduizend schepen in Nederlands beheer, waarvan de helft ook onder Nederlandse vlag vaart, en een kleine 30.000 zeelieden van verschillende nationaliteiten. ,,Steeds meer Nederlandse schepen kiezen voor een andere vlag, onder andere om eigen bewaking te kunnen regelen. De Nederlandse regering lijkt eindelijk om, nu is het parlement aan zet. Het wordt vandaag erg spannend”, verwachten Orsel en Hassing.

Illegale bewaking in zwang

Gisteravond toonden ze in Den Haag de aangrijpende Deense film ‘A Hijacking’ gebaseerd op een waargebeurd verhaal. ,,Het geeft een realistisch beeld wat er gebeurt als je op zee overvallen en bedreigd wordt, zonder dat je directe hulp kunt inroepen. De risico’s worden groter. Er vallen ook doden. Onze opvarenden willen zelf weerbaarder zijn. Dat kan door een betere bescherming aan boord van gecertificeerde beveiligers.”

Sommige Nederlandse reders zouden al illegaal bewakers met grof geschut meenemen om piraten te bestrijden. Hassing en Orsel willen daar niet op ingaan. ,,Het moet gewoon volgens de wet kunnen. Daar pleiten we al jaren voor.”