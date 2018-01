Doodsbedreiging CDA’er na kritiek op krakers

1 / 2 1 / 2 CDA-voorman Diederik Boomsma. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Raadslid Diederik Boomsma van het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad is met de dood bedreigd. Dat gebeurde vlak nadat de gemeenteraad een hoorzitting had gehouden over het al decennialang gekraakte ADM-terrein.