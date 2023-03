Premium Het beste van De Telegraaf

Baasje Peter: ’Dit moet stoppen’ Hondjes Polly en Bella dood en Nooa had ’verdacht rolletje vlees’ in bek

Door Connie Vertegaal

Hondje Nooa met baasjes Peter en Angelique. Ⓒ Foto jjfoto.nl / Jan Jong

In Zuid-Scharwoude is een tweede hondje overleden door mogelijk vergiftiging, meldt de politie. De dood van de tien maanden oude pup Polly was al bekend, ook hondje Bella dartelt niet meer rond.