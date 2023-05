Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe uitdager voor oud-president Presidentskandidaat Ron DeSantis: ’Hij is Trump, maar dan zonder drama’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

DeSantis is jonger dan Trump, zeult minder ’bagage’ met zich mee en werd vorig jaar met grote overmacht herkozen als gouverneur van Florida. Ⓒ ANP / AFP

Washington - Toen oud-president Donald Trump afgelopen november zijn kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 bekendmaakte, zal hij ongetwijfeld hebben gehoopt zo de ambities van andere Republikeinen in de kiem te smoren. Desondanks heeft de oorspronkelijk in conservatieve kringen razendpopulaire Ron DeSantis woensdagavond zijn kandidatuur bekendgemaakt. Maar hij zal van ver moeten komen en is fors gedaald in de peilingen.