Italiaanse chefkok laat levende vis vrij in zee: ’Een wonder’

Riccardo Braghieri had het dier al in een ovenschaal had gelegd toen hij de vis plotseling zag ademen. Om er zeker van te zijn dat het dier daadwerkelijk nog leefde, riep hij er een bevriende visser bij, die op dat moment zat te dineren in zijn restaurant.

Ook hij concludeerde dat de vis nog springlevend was. Braghieri kon het niet over zijn hart verkrijgen om het dier in de oven te stoppen. Hij was zo onder de indruk van de vechtlust van de zeebaars dat hij vond dat de vis in leven moest blijven.

Braghieri besloot de in zijn ogen bijzondere vis een naam te geven: Marta, naar een populaire stripboekenreeks in Italië. De kok plaatste een filmpje van de vis op Facebook, waarbij hij schreef: Marta is vrijgelaten in de zee van Camogli.

Een vriend van de Italiaan zette de zeebaars uiteindelijk uit. „Hij heeft natte voeten, maar zij zwemt nu terug naar haar hol. We kunnen allemaal blij zijn.” Om daar nog aan toe te voegen:„Zonder haar wil om te leven, hadden we dit niet gedaan. Het is een wonder.”