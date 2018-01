Tsunamiwaarschuwing geldt alleen nog voor Alaska

Er zijn hele kleine vloedgolven gesignaleerd, die bijvoorbeeld aan de kust van het eiland Kodiak circa 20 centimeter hoog waren. Er werd eerder een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor delen van Alaska, Canada en de gehele westkust van de Verenigde Staten. Delen van San Francisco moesten zich mogelijk voorbereiden op een evacuatie vanwege een tsunami.

Bij Alaska vond dinsdag een zware aardbeving met een kracht van 7,9 plaats. De lokale politie meldde dat het waterniveau in korte tijd flink gedaald en weer gestegen is. Vaak gebeurt dat als een tsunami op komst is.

Het epicentrum van de beving bevond zich op 250 kilometer ten zuiden van Chiniak op 10 kilometer diepte. Eerder werd een kracht van 8,2 gemeld, maar dit is bijgesteld door het geologisch onderzoekscentrum USGS.

Op Twitter circuleren video’s waarop lange rijen auto’s zijn te zien op het eiland Kodiak, ten westen van Alaska. De politie roept op om naar een veilige plek te zoeken, op minstens 30 centimeter boven zeeniveau.

„De hele stad wordt geëvacueerd”, zegt iemand op het eiland over het gelijknamige plaatsje tegen CNN. Het water zou zich hebben teruggetrokken, maar is daarna volgens de politie gestegen.

In Kodiak werd de aardbeving beleefd als ’de langste ooit’. Het duurde ongeveer een minuut, maar ’er viel niets van de muren’, zegt Wendy Bliss Snipes tegen CNN. Ook Heather Rand voelde de aardbeving in het plaatsje Anchorage. „Heel eng, bovenal. Het was zeker de langst durende aardbeving ooit - en ik ben hier geboren.”