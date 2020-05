Saleh A. had geen spijt na eerste aanval HaCarmel

Advocaat Loonstein van het getroffen HaCarmel, verdachte Saleh A. en zijn advocaat tijdens de rechtszaak na de eerdere aanval. Hij kreeg zes weken cel. Ⓒ Petra Urban.

Amsterdam - Saleh A., de Syrische asielzoeker die voor de tweede keer het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam heeft aangevallen, toonde na de eerste keer geen spijt. Dat bleek tijdens een gesprek dat hij in 2018 had met De Telegraaf.