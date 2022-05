Coronabestrijder Bill Gates test positief op Covid-19

Eind april kondigde Gates in een interview met de Financial Times aan zijn hele liefdadigheidsfonds in te gaan zetten voor het bestrijden van de coronapandemie. In dat fonds, de Bill & Melinda Gates Foundation, zit ruim 40 miljard dollar (37 miljard euro). Dat geld wordt normaal gesproken verdeeld over de bestrijding van verschillende ziektes, zoals hiv, polio en malaria. Maar daar zou het spoedig worden weggehaald, zei Gates in het bewuste interview.