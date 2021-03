Ongeval met gevaarlijke stof in Hengelo: NL-Alert verzonden

Binnenland

18 jaar cel en tbs voor kerstmoord op Chantal

De rechtbank in Almelo heeft dinsdag een 27-jarige man uit Hengelo veroordeeld tot achttien jaar cel plus tbs met dwangverpleging wegens moord op een jonge vrouw in de kerstnacht van 2019 in Hengelo. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.