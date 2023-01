Trainer laat team 400 push-ups doen: kinderbescherming doet onderzoek

De ouders van twee spelers vertellen tegen The New York Post dat de kinderbescherming onderzoek doet naar de hoofdtrainer van Rockwall-Heath, John Harrell. Harrell zou zijn team hebben gedwongen om 400 push-ups uit te voeren in minder dan een uur. Na de straftraining op 6 januari zouden minstens acht spelers in het ziekenhuis zijn beland.

Twee spelers lagen meerdere dagen in het ziekenhuis. Zij konden hun armen niet meer optillen en hadden donkere urine. Sommige spelers werden gediagnosticeerd met rabdomyolyse, een afbraak van spierweefsel waardoor een schadelijk eiwit vrijkomt in de bloedbaan, wat in extreme gevallen nierbeschadiging of nierfalen kan veroorzaken.

„Toen mijn zoon zei dat zijn pols pijn deed, zei de coaches tegen hem: ’Je pols zou nu genezen moeten zijn, ga door’”, vertelt een van de ouders tegen de plaatselijke nieuwszender.

De trainer zou volgens de teamcaptain op ziekenbezoek zijn gegaan bij de gewonde spelers. De spelers van het team hopen dat de trainer niet ontslagen wordt en zijn een actie gestart.