Vorige week zo’n 2000 mensen meer overleden dan gemiddeld

Ook in week 15 (6 tot en met 12 april) zijn in totaal meer mensen overleden dan te verwachten valt op basis van het aantal bevestigde coronadoden. Bij het RIVM zijn 892 mensen bekend die in week 15 zijn overleden aan Covid-19. Onderzoekers vermoeden dat het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers van het virus hoger ligt. De mensen die zijn overleden aan het virus, maar hier niet op zijn getest, belanden namelijk niet in de statistieken. Een manier om in te schatten hoeveel mensen daadwerkelijk zijn overleden aan Covid-19, is door te kijken hoeveel hoger dan gebruikelijk het sterftecijfer ligt.

De onderzoekers hebben geschat hoeveel mensen zijn overleden op basis van de overlijdensberichten die het CBS tot nu toe heeft ontvangen. Normaal gesproken maken die ongeveer 80 procent uit van het totaal. Rond Pasen kwamen die overlijdensberichten later binnen, zoals altijd rond feestdagen. Daardoor is de schatting onzekerder dan gebruikelijk. De onderzoekers schatten in dat in week 15 tussen de 4700 en 5300 mensen zijn overleden. In de eerste tien weken van dit jaar overleden gemiddeld 3132 mensen per week.

Net als voorgaande weken kwamen vooral meer ouderen te overlijden. In de week van 6 april overleden ongeveer 65 procent meer 65-plussers dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Dat is vergelijkbaar met een week eerder. Het aantal overlijdens van jongere mensen ligt 12 procent hoger dan gebruikelijk. Dat is wel lager dan de weken daarvoor.

Nog steeds komen meer mannen te overlijden dan vrouwen. Dit verschil is wel kleiner dan eerdere weken. In week 15 zijn twee derde meer mannen overleden dan gebruikelijk en ruim de helft meer vrouwen.