Dode aangetroffen in huis lokale PvdA-politicus, politie gaat uit van misdrijf

Het gaat om het huis van een lokale PvdA-politicus, zo is op te maken uit gegevens op de website van de partij. Ook buurtbewoners bevestigen dat. Ze reageren geschokt op het nieuws dat er een dode is gevonden in een woning aan de Regent Smitsstraat in hun dorp.

De straat is aan twee kanten afgesloten. Overal staan politieauto’s en agenten en rechercheurs lopen af en aan. Het witte door veel groen omgeven vrijstaande huis wordt afgeschermd met schermen om pottenkijkers te weren.

Een nieuwsgierige dorpsbewoner is op zijn scooter naar het huis gekomen om poolshoogte te nemen: „Hier schrik ik toch wel van. In Sint Michielsgestel verwacht je zoiets niet. Ik kan me ook niet herinneren dat er zoiets gebeurd is. In een dorp als dit gaat het nieuws snel. Zeker met social media tegenwoordig.” Daar doen meteen al geruchten de ronde wie het slachtoffer zou zijn.

Vakantie

Een andere buurtbewoner dacht dat de bewoners van het huis op vakantie waren. „Maar blijkbaar is er toch iets anders aan de hand en is er toch ergens iets totaal fout gegaan.”

De politie laat weten uit te gaan van een misdrijf. Ter plekke wil een politiewoordvoerder daar verder geen mededelingen over doen.

Mogelijk dat eventuele camerabeelden van buurtbewoners nog uitkomst bieden. Daarbij speelt ook een paar deuren verder op een oprit geparkeerde Tesla een rol, want dat type auto maakt automatisch opnamen als er sprake is van beweging.