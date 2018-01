Van Gogh verwerft portret Munch

Vandaag, op de 74ste sterfdag van Munch wordt het werk aan het publiek getoond. Nooit eerder was het in Nederland te zien.Volgens directeur Axel Rüger van het Amsterdamse Van Gogh Museum laat het schilderij goed zien, dat Munch grote affiniteit met de expressieve beeldtaal van Van Gogh had. Ook de levens van beide kunstenaars vertonen opvallende parallellen. Zo streefden zij alle twee modernisering van de kunst na. Daarnaast kampten ze allebei met stemmingswisselingen en depressies.

Munch maakte dit nieuw verworven schilderij in opdracht van de geportretteerde: de Duitse natuurwetenschapper Felix Auerbach (1856-1933) had zijn portret van de filosoof Nietzsche gezien en was daar zo verrukt van dat hij de Noor uitnodigde om naar Jena te komen, waar hij als professor aan de universiteit werkte. Voor 500 Duitse mark schilderde Munch in februari 1906 het portret van Auerbach. Het kleurrijke doek waarop de hoogleraar zelfverzekerd en als man van de wereld is afgebeeld, wordt gezien als een van de beste portretten uit zijn oeuvre.

Felix Auerbach is vanaf vandaag te zien in de vaste collectie van het museum, waar het in een speciaal daartoe ingerichte presentatie tussen andere portretten van Van Gogh en moderne kunstenaars als Kees van Dongen en Jan Sluijters hangt.

Tot nu toe was het enige andere schilderij van Munch in een Nederlandse collectie een figuurstuk uit 1905 in Museum Boijmans van Beuningen. Daarnaast heeft het Van Gogh Museum het schilderij Vruchtbaarheid (1899-1900) uit een particuliere collectie in langdurige bruikleen.