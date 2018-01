Wat een gek ervoor geeft

De Fiat Palio (stationwagen) heeft er 183.000 kilometers opzitten. Vermoedelijk blijft het daarbij. „Na een aanrijding die eindigde tegen een verkeerslicht, ben ik van plan de auto naar de sloop te doen”, zo staat bij de verkooptekst.

Er is namelijk, volgens de verkoper, te veel schade om reparatie interessant te maken. Wie toch geïnteresseerd is, moet creatief zijn. „Doe een bod en misschien doen we zaken. Je zult wel zelf voor transport moeten zorgen, want hij rijdt niet meer.”

Voor het slopen van de wagen zou er honderd euro op de plank komen. „Dus daar moet je overheen”, zegt de verkoper, om vervolgens vooruit te lopen op een spannende onderhandeling.„Alleen al het kenteken inleveren levert je blijkbaar 5 a 6 tientjes op dus gaan we al snel naar de 175 euro.”