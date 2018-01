Hotel in Zuid-Tirol ontruimd na lawine

De lawine stortte in de nacht van maandag op dinsdag van de bergflanken. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In het gebied geldt de hoogste lawinewaarschuwing en de verwachting is dat er door de wind nog veel meer lawines volgen.

Bij de ANWB Alarmcentrale hebben zich een tiental Nederlandse wintersporters gemeld die in Oostenrijk door de hevige sneeuwval in de problemen zijn gekomen. Het gaat om mensen die hun vlucht hebben gemist of gestrand zijn omdat de wegen zijn geblokkeerd.