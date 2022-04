Dode bij ongeval op N214, weg in beide richtingen afgesloten

Premium Binnenland

Psychiatrisch patiënt Bram Z. reed bloemiste (51) dood: ’Jij bent een monster’

Tegen het verkeer in, met beslagen ruiten en over het fietspad. Woedend vertrok de inmiddels 61-jarige Bram Z. in de avond van 27 juli 2021 bij zijn vader in het Westlandse ’s-Gravenhage. De psychiatrische patiënt Z. reed zo eerst bijna over een door zijn vader opgetrommelde agente, die hem een stop...