Nederland gaat gezonde mensen (nog) geen boosterprik geven, ondanks goedkeuring Pfizer

Volgens EMA is uit onderzoek onder gezonde volwassenen tussen de 18 en 55 jaar gebleken dat het aantal antistoffen toeneemt als ze zes maanden na hun tweede prik een booster krijgen. ,,Op basis van die gegevens, kunnen boosterdoses ook voor hen overwogen worden”, stelt de organisatie.

Bijwerkingen

Wel benadrukt EMA dat het uiteindelijk aan de nationale gezondheidsautoriteiten is om de knoop door te hakken, omdat er al met al nog een relatief beperkt aantal data is over de effectiviteit en veiligheid van zo’n boosterdosis. Vooralsnog is er niets over bijwerkingen na een extra prik bekend, maar de organisatie zegt het in de gaten te houden.

Begin september stelde EMA nog expliciet dat er geen dringende noodzaak was om volledig gevaccineerde gezonde volwassenen een extra prik te geven. Het argument was toen dat de toegediende vaccins onverminderd hoog beschermen tegen een ernstig ziektebeloop en ziekenhuisopname door corona, iets dat overigens nog steeds het geval is.

Boosterprik nog niet aan de orde

Om die reden gaat Nederland momenteel niet over tot het geven van een boosterprik aan gezonde volwassenen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Een woordvoerster verwijst naar het advies van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat het RIVM de opnamedata van ziekenhuizen, de situatie in verpleeghuizen en studies in het buitenland continu intensief in de gaten houdt. Mocht een daling in bescherming geconstateerd worden, dan kan er snel gehandeld worden.

Op dit moment geldt echter nog dat het voor het terugdringen van ic-opnames belangrijker is dat de vaccinatiegraad stijgt dan dat er een booster gegeven wordt, concludeert de Gezondheidsraad. Omdat dat wereldwijd geldt, heeft Nederland ook vaccins gedoneerd die hier niet worden gezet.

Wel meldde de Gezondheidsraad enkele weken geleden in het advies het verstandig te vinden om mensen met een verzwakt immuunsysteem – zoals transplantatiepatiënten - alvast een extra prik te geven. Bij hen is namelijk onvoldoende of geen immuunrespons te zien nadat ze twee vaccindoses gekregen hebben. Een derde prik kan daarbij helpen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) nam dat advies over.

Dat stond formeel nog niet in de bijsluiter van de vaccins, maar dat is sinds maandag veranderd. EMA beveelt het voortaan aan. Als mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem vanaf vier weken na hun laatste prik een extra shot krijgen, draagt dit duidelijk bij aan de aanmaak van antistoffen, wat kan bijdragen aan de bescherming, stelt de organisatie. De aanbeveling geldt hierbij niet alleen voor Pfizer maar ook voor Moderna.

In Nederland worden vanaf woensdag de eerste mensen uit die groep uitgenodigd voor een extra prik, meldde Marcel van Raaij, directeur van het Nederlandse vaccinatieprogramma, afgelopen donderdag. Volgens hem bestaat de groep naar schatting uit 200.000 tot 400.000 personen, afhankelijk van de precieze selectie die zorgaanbieders maken.