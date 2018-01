Doodrijder tankstation te dronken voor verhoor

De bestuurder, een 54-jarige man uit Oostende, bleek onder invloed te zijn van alcohol. De man had zoveel gedronken dat hij niet kon worden verhoord, meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een noodlottig ongeval. De politie gaat de beelden van de bewakingscamera’s bestuderen.

Getuigen vertellen aan Belgische media dat de automobilist eerst stilstond ter hoogte van de pompen. Plotseling scheurde hij met hoge snelheid weg, recht op de winkel af. Daar stond het Nederlandse slachtoffer met twee collega’s koffie te drinken: ze werden alledrie geraakt. De Nederlander stierf ter plaatse, de andere twee raakten zwaargewond.

Dronkemansritten

Alcohol in het verkeer is al jaren een groot probleem in België. Hoewel het totale aantal verkeersdoden in 2016 historisch laag was, blijft het aantal ’dronkemansritten’ hoog. Zo’n 2,5 procent van de automobilisten die willekeurig gestopt worden door de politie, is onder invloed van alcohol. Een dalende lijn is niet te zien. Cijfers van 2017 zijn overigens nog niet bekend.

Het BIVV waarschuwde in 2012 nog voor de ’onthutsende’ statistieken van België, dat door tijdschrift Knack werd bestempeld als ’zwarte vlek van West-Europa’. Inmiddels is er veel verbeterd: zo is de infrastructuur verbeterd en is het aantal snelheids- en alcoholcontroles verhoogd. Het alcoholprobleem blijft echter hardnekkig.