’Geen vervuilde paracetamol gevonden in Nederland’

Dat melden NRC en tv-programma Zembla op basis van onderzoek.

NRC en Zembla lieten de pillen analyseren door een gecertificeerd laboratorium in België. Aanleiding was een eerder labonderzoek, ook op verzoek van beide media. Daaruit bleek dat de grootste producent van paracetamol ter wereld, het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, grondstof voor paracetamol verkocht die vervuild is met 4-chlooraniline, afgekort PCA. De stof is kankerverwekkend en kan het menselijk DNA aantasten.