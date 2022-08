Vrouw valt uit achtbaan van 17,5 meter en overlijdt

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk in het wild- en recreatiepark in deelstaat Rijnland-Palts heeft kunnen gebeuren. Gebrekkig onderhoud of een technisch probleem behoren tot de mogelijkheden. „Het onderzoek loopt nog”, stelt een woordvoerder van de politie tegen de Duitse krant Bild. Het lokale openbaar ministerie is betrokken bij de zaak.

The Hot Ride, een achtbaan van 17,5 meter hoog en 532 meter lang, is een van de grootste attracties in het Klotti Park. De rit is ’niet voor angsthazen’, zo wordt geadverteerd op de website van het pretpark. Het is een attractie met veel bochten, een maximale hellingshoek en snelheden tot wel 60 kilometer per uur.

Het pretpark is zondag gesloten.