Alarm om diefstal truck met chemicaliën

Archieffoto van een Belgische agent. Ⓒ ANP

ZEDELGEM - Politiedienst Interpol slaat alarm over de diefstal van een zwarte vrachtwagen met 33.500 liter chemicaliën in België, zo schrijven verschillende internationale media. De truck werd zaterdag gestolen in Zedelgem, vlakbij Brugge.