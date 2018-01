Diefstal truck met chemicaliën in België

1 / 2 1 / 2 Archieffoto van een Belgische agent. Ⓒ ANP

ZEDELGEM - Er is veel onduidelijkheid over de diefstal van een zwarte vrachtwagen met 33.500 liter chemicaliën in België. Volgens verschillende internationale media heeft de Europese politiedienst Interpol een waarschuwing uitgestuurd naar verschillende politiediensten, maar volgens het vervoersbedrijf is er niets aan de hand.