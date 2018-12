Nederlandse politie: chemische inhoud gestolen truck ongevaarlijk

De Belgische autoriteiten hebben de diefstal zoals gebruikelijk nationaal en internationaal gemeld, maar hebben daar geen waarschuwing aan gekoppeld.

Volgens enkele media in Zuid-Europa heeft Interpol Europese politiediensten opgeroepen extra waakzaam te zijn bij de grens. Zij berichten dat explosieven kunnen worden geproduceerd met de 33.500 liter vloeistof, maar dat weerspreekt het parket dus. De internationale politiedienst liet weten geen waarschuwing te hebben verstuurd.

De oplegger stond in Loppem bij de snelweg en was volgens het OM gevuld met de stof radiacid 0254. Dat is een vetzuur dat volgens Belgische explosievenexperts geen ingrediënt is voor explosieven. Ook journalist Laura Alonso zegt dat het om radiacid gaat: een verzamelterm voor chemicaliën van chemiebedrijf Oleon, dat zijn hoofdkantoor in België heeft.

De tankwagen bevat volgens het gedupeerde transportbedrijf een onschuldig oliezuur, waarmee zeep, tandpasta en scheerschuim wordt gemaakt. „Uit de officiële papieren die ik de politie overhandigde blijkt dat het om oliezuur gaat. Door de heisa slaap ik al enkele dagen niet meer”, vertelt Nick Verleye van transportbedrijf Devooght-Verleye tegen Het Laatste Nieuws. „Ik hoop zo snel mogelijk mijn oplegger terug te hebben. De oplegger zelf kost immers al 85.000 euro en de lading op zich nog eens 25.000.”

De kentekenplaat van het voertuig zou 1-QEB-708 zijn. Mogelijk hebben de dieven die plaat inmiddels ingewisseld voor een ander nummerbord.