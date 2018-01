Medewerkers NPO krijgen loonsverhoging

De nieuwe cao geldt voor 3600 werknemers van de NPO en 1300 werknemers van regionale omroepen. Ⓒ ANP

UTRECHT - Werknemers van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en regionale omroepen krijgen er meer loon bij. Dat is een van de afspraken in het principeakkoord over een nieuwe cao voor omroepmedewerkers, maakt vakbond CNV bekend. Werknemers met een vast of tijdelijk contract gaan er in de komende twee jaar 2,9 procent op vooruit.