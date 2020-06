Burgemeester Tilburg over betoging: streng op 1,5 meter letten

„Op social media ging het over ’enkele tientallen’ deelnemers, maar de vraag is hoe reëel dat is. Zeker gezien de eerdere ervaringen in andere gemeenten.”

De vergunning voor de demonstratie is afgegeven voor een deel van de Schouwburgring, en niet voor het grote centrale Heuvelplein. „Dat is veel groter, maar het staat vol met terrassen. De toegewezen plek is goed overzichtelijk, met uitwijkmogelijkheden mocht het erg druk worden.”

De gemeente heeft goed overlegd met de organisatie. „We hebben de verordeningen en eisen meegegeven. Onze inwoners weten ook voor wat voor opgave we staan. Voor ons is de 1,5 meter tussenruimte erg belangrijk. Daar monitoren we morgen streng op”, aldus de woordvoerster.

Demonstratie Enschede gaat ook door

De demonstratie tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten in Enschede mag vrijdag om 17.00 uur van start gaan. Burgemeester Onno van Veldhuizen, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Twente, gaf vrijdagmiddag toestemming voor de betoging. Voorwaarde blijft volgens hem wel dat er niet meer dan zo’n vijfhonderd actievoerders naar het Van Heekplein in het centrum van de stad komen. Ze moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Van Veldhuizen en de organisatie van de demonstratie hebben vrijdag via sociale media mensen opgeroepen om thuis te blijven. Dat gebeurde nadat op Facebook het aantal inschrijvers ruim boven de toegestane vijfhonderd kwam. De burgemeester waarschuwt dat hij de bijeenkomst zal ontbinden als het te druk wordt op het plein. Dat doet hij onder andere omdat rondom het plein veel winkels zijn gevestigd, die de deuren zouden moeten sluiten als er teveel betogers komen.

Digitaal actievoeren

De demonstratie in Enschede is ook via een livestream op sociale media te volgen. In Zweden werden actievoerders ook al opgeroepen om vanwege het coronavirus ’digitaal’ actie te voeren door thuis te blijven.