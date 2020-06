Demonstraties in Utrecht, Nijmegen en Enschede rustig verlopen

In Utrecht geen ‘Amsterdamse toestanden’. Toch bleek het voor velen moeilijk om strikt de anderhalve meter te hanteren. Om 19.00 uur, een half uur na aanvang van de demonstratie, waren alle hoeken van het plein gevuld en werd gevraagd wie nog wilde komen om thuis te blijven. Medewerkers in rode hesjes deelden mondkapjes uit, de gemeente had gezorgd voor desinfecterende spray.

De gebalde vuist, geknield en staand, op het Jaarbeursplein werd eensgezind geklapt en geluisterd naar verhalen van sprekers over racisme. Burgemeester Jan van Zanen hield de situatie vanuit een hoger gelegen pand in de gaten. Er zouden naar schatting 3500 mensen op het plein aanwezig zijn geweest. De organisatie, de Surinaamse vereniging Tori Oso, Keti Koti en Stop Blackface, had de gemeente vooraf laten weten vijf- tot zeshonderd deelnemers te verwachten.

Vanuit het Stadskantoor kijkt burgemeester Jan van Zanen toe hoe de menigte zich vormt. Ⓒ Koen Laureij

De gemeente Utrecht had gekozen voor het Jaarbeursplein omdat daar veel ruimte is. Al snel werd een tweede plein dat nabij ligt geopend, maar ook daar werd het al snel druk.

Onrust bij eerdere demonstraties in Amsterdam en Rotterdam was voor burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, die per 1 juli als burgemeester van Den Haag begint, geen reden om het protest daar te verbieden. „Demonstreren is een grondrecht. Wij pakken de ervaringen uit de andere steden erbij”, zei een woordvoerster vooraf. De gemeente keek samen met onder meer de organisatie of er extra maatregelen moesten worden genomen zoals uitbreiding van de geluidsinstallatie en markeringen op de grond.

’2500 man in Goffertpark’

Bij de demonstratie in Nijmegen zijn twee mensen aangehouden. De bijeenkomst in het Goffertpark verliep verder zonder incidenten, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De twee mensen die werden aangehouden hadden borden met daarop de tekst (A.C.A.B.) bij zich. Die afkorting staat voor All Cops Are Bastards, wat betekent: Alle politieagenten zijn klootzakken. Toen ze die borden na meerdere verzoeken niet weg wilden doen, zijn ze aangehouden, vertelt de woordvoerder. „Het was het enige smetje op een verder prima demonstratie.”

Het Jaarbeursplein in Utrecht stroomt langzaam vol. Ⓒ Menno Bausch

De gemeente zegt dat tussen de 850 en 900 mensen bij de demonstratie waren. Volgens organisator Nijmegen tegen Racisme ging het om zeker meer dan 2500 betogers.

Burgemeester Hubert Bruls gaf vooraf toestemming voor ongeveer 750 demonstranten. De betogers hielden vrijdag over het algemeen goed afstand op de heel grote weide waar de bijeenkomst was. Er werden ook mondkapjes uitgedeeld.

Actievoerder Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet riep de menigte in Nijmegen vrijdag nog eens op om „een einde te maken aan de figuur van Zwarte Piet. We gaan racisme de-normaliseren”, zei hij.

Burgemeester Enschede content met demo

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is tevreden over het verloop van de demonstratie tegen racisme en geweld. Een kleine vijfhonderd mensen kwamen vrijdag tegen het einde van de middag, in de regen, naar het Van Heekplein in het centrum van de stad. De demonstratie verliep rustig, meldt de gemeente Enschede.

„Het overleg met de organisatoren, voorafgaand aan de demonstratie, was uitermate constructief en de afspraken zijn goed nagekomen”, zegt Van Veldhuizen. „Respect voor de organisatoren en de deelnemers aan de demonstratie voor de manier waarop zij aandacht voor het onderwerp hebben gevraagd en de weergoden getrotseerd hebben.”

Black Lives Matter-demonstranten vrijdag, ondanks de regen, in Enschede. Ⓒ News United / Dennis Bakker

Van Veldhuizen gaf vrijdagmiddag pas definitief toestemming voor de demonstratie. Een belangrijke voorwaarde voor hem was dat niet meer dan vijfhonderd betogers naar het Van Heekplein zouden komen. Toen op sociale media het aantal inschrijvers vrijdag die grens passeerde, riepen Van Veldhuizen en de organisatie mensen op niet meer naar het centrum te komen.

Kort na de start van de bijeenkomst moest op last van de politie meermalen opgeroepen worden om afstand te houden. Aan het eind van de betoging mochten de betogers in groepjes het plein verlaten.

Verslaggever John Maes volgt de Black Lives Matter-demonstratie in Utrecht.