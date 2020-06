Utrecht: plein is vol, blijf weg!

Verslaggever John Maes volgt de Black Lives Matter-demonstratie in Utrecht. Volg zijn tweets onderaan dit bericht.

Honderden betogers, zo niet meer, zijn naar het Jaarbeursplein gegaan om zich aan te sluiten bij de Black Lives Matter-protesten. Ook in Nijmegen loopt het Goffertpark vol. Volgens de organisatie van het protest zijn er meer dan 2500 mensen op de been.

Burgemeester Hubert Bruls van de Gelderse stad gaf vooraf toestemming voor ongeveer 750 demonstranten, maar er wordt niet ingegrepen. De Nijmeegse betogers houden redelijk goed afstand op de grote weide waar het protest plaatsheeft. Er worden ook mondkapjes uitgedeeld.

Bekijk ook: Opnieuw demonstraties tegen racisme en geweld

Het Jaarbeursplein in Utrecht stroomt langzaam vol. Ⓒ Menno Bausch

Alle plaatsen bezet

Volgens organisator Nijmegen tegen Racisme zijn er zeker meer dan 2500 betogers in het park. Er zijn vooraf veertig linten over het gras gespannen. Op elk lint kunnen vijftig mensen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Alle plaatsen zijn bezet, terwijl rondom het terrein ook nog eens rijen mensen staan.

Actievoerder Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet riep de menigte in Nijmegen vrijdag nog eens op om „een einde te maken aan de figuur van Zwarte Piet. We gaan racisme de-normaliseren”, zei hij.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952

Bekijk ook: Memphis Depay demonstreert ook in Rotterdam tegen racisme

Burgemeester van Enschede tevreden over demo

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is tevreden over het verloop van de demonstratie tegen racisme en geweld. Een kleine vijfhonderd mensen kwamen vrijdag tegen het einde van de middag, in de regen, naar het Van Heekplein in het centrum van de stad. De demonstratie verliep rustig, meldt de gemeente Enschede.

„Het overleg met de organisatoren, voorafgaand aan de demonstratie, was uitermate constructief en de afspraken zijn goed nagekomen”, zegt Van Veldhuizen. „Respect voor de organisatoren en de deelnemers aan de demonstratie voor de manier waarop zij aandacht voor het onderwerp hebben gevraagd en de weergoden getrotseerd hebben.”

Black Lives Matter-demonstranten vrijdag, ondanks de regen, in Enschede. Ⓒ News United / Dennis Bakker

Van Veldhuizen gaf vrijdagmiddag pas definitief toestemming voor de demonstratie. Een belangrijke voorwaarde voor hem was dat niet meer dan vijfhonderd betogers naar het Van Heekplein zouden komen. Toen op sociale media het aantal inschrijvers vrijdag die grens passeerde, riepen Van Veldhuizen en de organisatie mensen op niet meer naar het centrum te komen.

Kort na de start van de bijeenkomst moest op last van de politie meermalen opgeroepen worden om afstand te houden. Aan het eind van de betoging mochten de betogers in groepjes het plein verlaten.

Verslaggever John Maes volgt de Black Lives Matter-demonstratie in Utrecht.