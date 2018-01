Belg valt Nederlandse vrouwen lastig: ’Wat is je cupmaat?’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

HELMOND - Een Belgische man is bezig met een bijzonder belrondje in Helmond en omstreken. Hij is op zoek naar vrouwen en vraagt ze vervolgens alles over hun borsten. De man doet zich voor als een medewerker van het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis.