Orka Morgan zwanger: ’Onjuiste voorwendselen’

De orka die in 2010 zwaar verzwakt aanspoelde aan de Nederlandse kust, zou in het Spaanse park alleen voor onderzoek en educatie gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld economische doeleinden. Nu het zoogdier drachtig blijkt te zijn, zijn de voorwaarden geschonden in het certificaat waarin destijds de verhuizing is geregeld. Daarom moet het door het ministerie uitgegeven certificaat ingetrokken worden of nietig worden verklaard, betoogt de Stichting Free Morgan. Daarna zou opnieuw beoordeeld moeten worden wat het beste is voor het welzijn van de orka.

Morgan is de enige wilde orka die in Europa in gevangenschap wordt gehouden. Het was volgens advocaat Bondine Kloostra van de stichting absoluut niet de bedoeling dat de orka in een fokprogramma zou komen, wat nu dus wel gebeurd is. „Wilde dieren zijn goud waard. Dit kalf dus zeker.”

De Stichting pleit niet voor een vrijlating van Morgan. „Zij kan nu niet meer vrijgelaten worden, omdat ze drachtig is”, aldus Kloostra. Haar kalf zou het niet redden in het wild.

Naar de zitting in de rechtbank in Utrecht waren tientallen belangstellenden uit de hele wereld gekomen, tot aan Nieuw-Zeeland toe. Velen van hen droegen shirts met ’Free Morgan’ erop.

De rechtbank hoopt binnen zes weken uitspraak te doen.

Over de orka zijn de afgelopen jaren vele procedures en rechtszaken geweest. Dierenwelzijnsorganisaties wilden dat Morgan weer vrijgelaten zou worden in de natuur. Het zou slecht gaan met haar welzijn in het Spaanse park, volgens de stichting: ze woont in een klein bassin met meerdere orka’s en er zou niet goed voor de dieren gezorgd worden.