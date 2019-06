68 van 77 leerlingen moeten deel examen inhalen

De negen leerlingen die geen schoolexamen hoeven in te halen, moeten daardoor wel nog een paar dagen wachten op de uitslag van het eindexamen.

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is gebleken dat het Calvijn College bij de overige 68 leerlingen een of meerdere toetsen van het schoolexamen niet heeft afgenomen. Bovendien zal het centraal examen opnieuw moeten worden nagekeken. Een ouder werd vanavond reeds gebeld door het Calvijn College voor een afspraak: ,,Het zal vooral een uitleg worden van welke fouten er per kind zijn gemaakt en hoe die opgelost kunnen worden.”

Het Calvijn College heeft de gesprekken woensdag over de hele dag gepland met de kinderen en ouders met een mentor of iemand van de schoolleiding. Ouders kunnen vandaag en morgenochtend op het laatst aangeven wanneer zij op de uitnodiging ingaan. Op de website laat het weten: Het Calvijn College start morgen met de uitvoering van een persoonlijk herstelprogramma voor 68 van de 77 leerlingen die nog toetsen moeten inhalen. Het herstelprogramma is erop gericht om de leerlingen zo goed en zo spoedig mogelijk de ontbrekende toetsen te laten maken en zo alsnog het examenresultaat te kunnen vaststellen.”

Verder staat er: ,,Het herstelprogramma geeft overzicht over welke toetsen, die meetellen voor het schoolexamencijfer, nog gemaakt moeten worden. Verder bevat het herstelprogramma een planning wanneer er extra lessen zijn voor de toetsen, wanneer de toets gemaakt moet worden en wanneer deze toets herkanst kan worden. Deze planning nemen we persoonlijk door met ouders en leerlingen.

De vmbo-kader examenleerlingen kregen vorige week woensdag te horen dat vanwege administratief-technische redenen de uitslag niet gegeven kon worden. Pas op vrijdag bleek dat de ware reden was dat er cijfers ontbraken van schoolexamens of dat deze verkeerd genoteerd waren. Die schoolexamencijfers zijn nodig, want deze gelden als helft van het eindcijfer. Als de schoolexamens niet op orde zijn, gelden de gemaakte schriftelijke eindexamens in principe ook niet.

Het Calvijn College is de laatste school in Nederland die op de resultaten van het eindexamen wacht.