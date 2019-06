Wachtende leerlingen Calvijn College op gesprek

Of er ook kinderen geslaagd zullen zijn, lijkt uitgesloten. Een ouder, die reeds gebeld is: ,,Hoewel elk kind natuurlijk een eigen leerweg bewandelt en dus andere vakken heeft, kan het niet zo zijn dat de ene leerling bij een vak wel het schoolexamen heeft gemaakt en het andere niet. Het zal dus vooral een uitleg zijn van welke fouten er per kind zijn gemaakt en hoe die opgelost kunnen worden.”

Wel leeft de hoop bij een groep ouders dat de kinderen het examen alsnog over mogen maken. Maar dat is meer op het telefonisch gesprek met de school gebaseerd, dan op feiten. Een vader: ,,Wij moeten gewoon afwachten wat wij te horen krijgen. Dan weten we eindelijk waar we aan toe zijn.”

Het Calvijn College heeft de gesprekken morgen over de hele dag gepland met de kinderen en ouders met een mentor of iemand van de schoolleiding. Ouders kunnen vandaag en morgenochtend op het laatst aangeven wanneer zij op de uitnodiging ingaan.

De vmbo-kader examenleerlingen kregen vorige week woensdag te horen dat vanwege administratief-technische redenen de uitslag niet gegeven kon worden. Pas op vrijdag bleek dat dat kwam omdat er cijfers ontbraken van schoolexamens of dat deze verkeerd genoteerd waren. Die schoolexamencijfers zijn nodig, want deze gelden als helft van het eindcijfer. Als de schoolexamens niet op orde zijn, gelden de gemaakte schriftelijke eindexamens in principe ook niet.

De school werkt momenteel aan een reactie naar buiten toe. Die zal zo op de website van de school verschijnen.

Het Calvijn College is de laatste school in Nederland die op de resultaten van het eindexamen wacht.