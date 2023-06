Politie: mogelijk ontvoerde vrouw bij hotel Van der Valk in Houten nog niet terecht

De vrouw is maandagochtend nog niet terecht, zo meldt de politie. De politie maakt zich zorgen over het welzijn van de vrouw en is daarom op zoek naar getuigen, camerabeelden of direct betrokkenen die meer duidelijkheid kunnen verschaffen over wat er bij het Van der Valk Hotel is gebeurd.

Om 16.55 uur kreeg de politie een melding binnen. Iemand had gezien hoe vermoedelijk twee mannen bij het Van der Valk Hotel een jonge, opvallend kleine vrouw in een blauwe auto van het merk Lynck & Co dwongen. Afgezien van haar beperkte lengte had de vrouw een normaal postuur en een licht getinte huidskleur. Haar zwarte haar droeg ze in een staart of in een knot. Ze droeg een zwarte jurk met witte strepen die tot net over haar knieën viel en een grijs vest eroverheen. Ze liep volgens de politie op een nieuw type All Stars Converse: Run star Hike Canvas. Die schoenen zijn zwart en hebben dikke, witte zolen.

Stevige man

Een van de twee mannen had een stevig postuur, een licht getinte huidskleur en droeg een zwart T-shirt en een zwarte korte broek. Hij had een wit vest om zijn middel geknoopt en droeg zwarte sneakers met witte zolen en witte sokken. De andere man had juist een slank postuur, een witte dan wel licht getinte huidskleur en droeg een wit T-shirt, een licht grijze broek en witte sneakers. De man had donker haar en droeg vermoedelijk een vissershoedje.

De auto met daarin de vrouw reed weg in de richting van de gemeente Houten. Uit een eerste onderzoek van de politie blijkt echter dat het betreffende voertuig niet richting de snelweg is gereden.