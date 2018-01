Britse legerbaas: We zijn te zwak voor Russische dreiging

Het Britse leger heeft last van ’slijtage’, zegt de legerbaas. „Groot-Brittannië is steeds slechter voorbereid op aanvallen en dreigingen. Het ministerie holt ons uit door een gebrek aan investeringen”, stelt Carter.

’Druk neemt toe’

Volgens Carter neemt de druk op de Britse regering om extra te investeren in het leger door de recente ontwikkelingen steeds meer toe. Vorige week werden er twee Russische bommenwerpers onderschept boven de Noordzee. Het ging om TU-160 Blackjacks die onderweg waren naar Groot-Brittannië. Ze vlogen in internationaal luchtruim, maar werden om veiligheidsredenen onderschept.

Carter stelt bovendien dat het leger van de Russische president Vladimir Poetin het slagveld in Syrië gebruiken om nieuwe, dodelijke wapens te testen. Ⓒ REUTERS

„Landen zoals Rusland en China hebben beschikking over veel meer mogelijkheden dan wij. Als we aan hen worden blootgesteld, kunnen we hen onmogelijk evenaren”, aldus de generaal. Overigens heeft Carter het dan niet per se over een militaire dreiging, maar doelt hij meer op een aanval met andere middelen, zoals cybergeweld. „Het zal niet starten met kleine groene mannetjes, maar met iets dat we niet verwachten.”

Syrië als testgebied

Carter stelt bovendien dat het leger van de Russische president Vladimir Poetin het slagveld in Syrië gebruiken om nieuwe, dodelijke wapens te testen. Het Kremlin heeft meer dan 150 nieuwe wapens kunnen uitproberen - inclusief langeafstandsraketten - in de oorlog tegen tegenstanders van de Syrische dictator Bashar al-Assad, stelt hij.

De Russische ambassade heeft op Twitter gereageerd op de noodoproep van Carter. „De uitgaven van de Russische defensie zijn twintig keer zo laag als die van de NAVO. En dan hebben júllie een financiële boost nodig?”, kaatst de ambassade terug.

Carter raakte blijkbaar een dermate gevoelige snaar dat de ambassade deze tweet eraan toevoegde:

Het is overigens niet heel verwonderlijk dat de baas van een krijgsmacht ’waarschuwt’ voor te weinig geld: dat gebeurt voortdurend.