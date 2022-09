Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Kat in het nauw in nieuwe fase oorlog Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is een nieuwe fase ingegaan. Met een groot offensief in de regio Charkov worden de Russen teruggedreven. Aan Russische zijde is het verlies erkend.