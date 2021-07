Woede na steekdrama Beverwaard: ’Dit moet stoppen’

Praat Mee

Zijn ouders verantwoordelijk voor het geweld onder jongeren?

Steeds vaker horen we verhalen over gewelddadige jongeren. Een tijd geleden waren daar bijvoorbeeld de rellende jongeren tijdens coronaprotesten, nu zorgden kopschoppers in Mallorca en de jonge aanvaller van de mishandelde Frédérique voor geschrokken reacties. Wat is er aan de hand met onze jongeren...