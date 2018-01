Witwassen via bitcoin neemt vlucht

Waar in de periode 2013 tot en met 2016 gemiddeld nog zo’n 300 ongebruikelijke transacties per jaar werden gemeld, is dat afgelopen jaar opgelopen tot maar liefst 5000. Ongeveer 90 procent daarvan heeft betrekking op bitcoins.

Van alle meldingen sinds 2013 zijn er inmiddels ruim 1700 door FIU-Nederland onderzocht. Daarvan zijn „ruim 1400 meldingen in circa 400 samengestelde dossiers verdacht verklaard en aan rechtshandhavende instanties beschikbaar gesteld”, zo schrijft de overheidsorganisatie aan de Tweede Kamer, die woensdag een hoorzitting over onder andere de opkomst van digitale valuta organiseert.

Uit die dossiers blijkt dat cryptomunten vooral geliefd zijn onder witwassers, maar in enkele gevallen lijkt er ook sprake te zijn van relaties met de financiering van terrorisme en andere vormen van criminaliteit zoals mensensmokkel.

De vlucht van het aantal meldingen verklaart het FIU vooral door de toegenomen populariteit van cryptomunten. Hoe groot het illegale circuit is, kan FIU-Nederland echter niet zeggen, omdat er alleen zicht is op de gemelde ongebruikelijke transacties die raken aan het reguliere betalingsverkeer.