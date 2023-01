Mogelijk windstoten tot 90 kilometer per uur Donderdag drukke spits door wind verwacht: ’Werk thuis’

File op de A15 bij Sliedrecht. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

DEN HAAG - Rijkswaterstaat (RWS) verwacht donderdag een drukkere ochtend- en avondspits vanwege zware regenval en windstoten. Omdat het op donderdagen altijd al druk is op de wegen, wordt weggebruikers die niet in lange files willen terechtkomen geadviseerd „een andere keuze te maken of thuis te werken voor zover dat mogelijk is.”