Amerikaanse legerpiloten geven elkaar ja-woord

De twee verklaarden elkaar de liefde in het bijzijn van familie en vrienden in de kapel van de Amerikaanse militaire academie West Point in New York: de plek waar ze elkaar negen jaar geleden ontmoetten.

Destijds was Hall een oudejaars was en moest Franchino nog met zijn opleiding beginnen. Hun eerste date hadden ze pas in 2012, maanden nadat de VS haar ’dont ask dont tell’-beleid herriep. Dat maakte de weg vrij voor openlijk homoseksuele, lesbische en biseksuele mensen in het leger

De militairen, beide Apache helikopterpiloten, zijn nu samen gestationeerd in Fort Bliss in Texas. „We waren in het begin volledig professioneel omdat we gescheiden waren door klassenjaren en rang”, zegt Hall tegen de Britse krant The Independent. „Pas toen we ons realiseerden dat we allebei op mannen vielen, veranderde onze band.”